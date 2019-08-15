Производивший спецавтомобили бизнесмен банкротится из-за долга в 330 млн рублей

Тольяттинский бизнесмен Павел Шипило инициировал процедуру собственного банкротства. Обращение в арбитраж он мотивировал невозможностью исполнения денежных обязательств в 331 млн рублей.

Павел Шипило был бенефициаром ООО "Моторика" — дилера АвтоВАЗа, занимавшегося мелкосерийным производством автомобилей на базе его комплектующих. Компания выпускала спецавтомобили на базе Lada 4×4 для МВД и скорой помощи, а также спортивной версии "десятки" — Lada 21106.

Компания обанкротилась в 2010 г. оставив долгов на 364 млн руб., основная часть из которых — по банковским кредитам. За счет средств от реализации имущества удалось погасить требования кредиторов лишь на 462,5 тыс. рублей.

335 млн руб. взыскивал с компании и Павла Шипило, как созаемщика, Сбербанк.

Арбитраж в конце июля этого года возбудил производство по заявлению Шипило, рассмотрение дела назначено на 20 августа.