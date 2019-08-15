Россельхозбанк сократил сроки выдачи фермерских займов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Россельхозбанк" запустил новый продукт "Микро АПК" для юридических лиц на проведение сезонных работ и пополнение оборотных средств. Решение об открытии кредитной линии принимается от трех рабочих дней и на основании минимального пакета документов. Индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств могут взять средства до 5 млн рублей на срок до 1 года по льготной ставке до 5% годовых.