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Командир самолета, севшего на кукурузное поле в Подмосковье, работал в Сызрани

МОСКВА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Командир самолета, севшего на кукурузное поле в Подмосковье, Дамир Юсупов - бывший юрист Фонда жилья и ипотеки Сызрани, сообщает горадминистрация.

Дамир несколько лет работал в фонде, но грезил небом и в 33 года с отличием окончил летное училище, а год назад стал командиром судна.

Сейчас он живет в Екатеринбурге, но в Сызрани у Дамира остались родственники.

Напомним, рано утром 15 августа в Подмосковье самолет "Уральских авиалиний" с 233 пассажирами на борту совершил экстренную посадку через 15 минут после вылета с аэродрома. У самолета загорелся один из двигателей.

За штурвалом лайнера находился Дамир Юсупов, которого спасенные пассажиры благодарили после посадки.

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