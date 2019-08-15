Командир самолета, севшего на кукурузное поле в Подмосковье, работал в Сызрани

Командир самолета, севшего на кукурузное поле в Подмосковье, Дамир Юсупов - бывший юрист Фонда жилья и ипотеки Сызрани, сообщает горадминистрация.

Дамир несколько лет работал в фонде, но грезил небом и в 33 года с отличием окончил летное училище, а год назад стал командиром судна.

Сейчас он живет в Екатеринбурге, но в Сызрани у Дамира остались родственники.

Напомним, рано утром 15 августа в Подмосковье самолет "Уральских авиалиний" с 233 пассажирами на борту совершил экстренную посадку через 15 минут после вылета с аэродрома. У самолета загорелся один из двигателей.

За штурвалом лайнера находился Дамир Юсупов, которого спасенные пассажиры благодарили после посадки.