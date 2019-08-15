Комиссия минстроя области проинспектировала жилье для переселенцев в Похвистнево

В среду, 14 августа, в Похвистнево с рабочим визитом прибыли представители министерства строительства Самарской области. Комиссия оценивала качество приобретенных жилых помещений для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда в текущем году в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда".

"В 2019 году должно быть расселено вдвое больше людей из ветхого и аварийного жилья, чем в прошлом. В 2020 году эти объемы нужно увеличить еще в 3 раза, увеличив до 30 тыс. кв. м объемы расселяемого непригодного жилья. А всего за 6 лет должно быть расселено свыше 340 тыс. кв. м аварийного жилья. И мы сделаем эту работу в муниципалитетах", — поставил задачу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в послании.

На сегодняшний день уже состоялось 14 аукционов по приобретению квартир в муниципальную собственность для переселения граждан. На текущий момент подписано 14 муниципальных контрактов.

В Похвистнево на первом этапе (2019–2020 гг.) планируется расселить 163 человека из 9 аварийных домов. "Комиссия работает, проводит обследование квартир, предоставляемых для переселения, на предмет соответствия техническим условиям. После данной процедуры квартиры будут переданы в муниципальную собственность и предоставлены гражданам. В Похвистнево на данный момент закупаются квартиры со вторичного рынка", — уточнил первый заместитель главы Похвистнево Евгений Пензин.