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ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета зернового трейдера Мирогрупп

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ приобрел 70% в капитале компании Мирогрупп Ресурсы.

Мирогрупп Ресурсы является одним из лидеров зернового бизнеса России. Компания имеет разветвленную сеть региональных представительств, долгосрочные партнерские отношения с сельхозпроизводителями от небольших фермерских хозяйств до агрохолдингов федерального уровня, инфраструктурными предприятиями и компаниями.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, сказал:

"Покупка Мирогрупп является важным шагом в реализации стратегии ВТБ на зерновом рынке. Данная транзакция позволит нам добиться прозрачного ценообразования на зерно на внутреннем рынке Российской Федерации и обеспечить поддержку в организации биржевой торговли. За счет формирования трейдинговой и логистической инфраструктуры банк сможет продавать качественное зерно на международных рынках напрямую конечным потребителям. Такая система позволит снизить риски для всех участников и будет способствовать более эффективной работе с экспортерами, производителями и инфраструктурными компаниями".

Андрей Долуда, совладелец Мирогрупп Ресурсы, отметил:

"Участвуя в новом проекте с группой ВТБ, мы получаем возможность взаимодействовать с производителями, минуя посредников. Используя сформированную ВТБ инфраструктуру, мы сможем синхронизировать все элементы торгового цикла, в том числе создавая новые технологические схемы управления экспортной логистикой".

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