Генеральная прокуратура России и Россельхозбанк провели очередное совместное совещание

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В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось очередное совещание экспертной группы по взаимодействию АО "Россельхозбанк" и Генеральной прокуратуры России. Во встрече также приняли участие представители Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России), Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России).