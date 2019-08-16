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Генеральная прокуратура России и Россельхозбанк провели очередное совместное совещание

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось очередное совещание экспертной группы по взаимодействию АО "Россельхозбанк" и Генеральной прокуратуры России. Во встрече также приняли участие представители Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России), Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России).

На совещании стороны обсудили повышение эффективности возмещения ущерба при расследовании уголовных дел, где потерпевшим выступает АО "Россельхозбанк".

Заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Андрей Барабанов поблагодарил коллег за оперативность реагирования на обращения АО "Россельхозбанк" и выразил уверенность в продолжении конструктивного взаимодействия.

Подводя итоги заседания, участники экспертной группы определили приоритетные задачи на 2019 год.

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