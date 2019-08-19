В бывшем военном городке в Борском районе нашли ящики с гранатами

В понедельник, 19 августа, в бывшем военном городке "Площадка 14 км" в Борском районе местные жители наткнулись на ящики с боеприпасами в заброшенном здании, пишет samara.kp.ru.

"В дежурную часть поступило сообщение об обнаружении шести ящиков. По предварительной информации, в них находятся противопехотные гранаты Ф-1. На место происшествия выехали экстренные службы региона", — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Кто оставил гранаты по указанном адресу — неизвестно. Этот вопрос предстоит выяснить оперативникам. Раньше в городке дислоцировалась военная часть, в ней жили солдаты и там постоянно водилось много оружия. "Площадка 14 км" стала заброшенной в 2012 г., когда здесь загорелись склады с боеприпасами — произошел пожар с серий взрывов. Территории после этого передали Самарской области, часть расформировали, а людей расселили. Впрочем, военнослужащие там еще дежурят.

"Сейчас сотрудники полиции оцепили место происшествия. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — рассказали изданиюв пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.