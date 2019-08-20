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ДТП Происшествия

В Самаре в массовом ДТП погиб водитель такси

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 августа, в Самаре произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, водитель автомобиля Opel Zafira в 0:50 ехавший по ул. Ново-Садовой по направлению из города в районе Постникова оврага выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Lifan Solano и Datsun on-DO.

В результате ДТП 57-летний водитель Datsun on-DO скончался на месте происшествия, а два его пассажира были госпитализированы.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

По данным очевидцев, в аварии погиб водитель такси.

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