Мэрия Самары приватизирует здание бывшей детской тюрьмы

Администрация Самары дополнила прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В числе новых объектов - столетние здания в центре города.

С аукциона до конца года планируется реализовать нежилое четырехэтажное здание 1917 года постройки и участок под ним по ул. А.Толстого, 47. Ранее здесь располагался центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, более известный как детская тюрьма.

Приватизируют также двухэтажный летний дом 1936 года с участком на острове Поджабный, в пос. Проран по адресу пер. Водников, 7 и аварийную двухэтажку 1937 года с землей в пер. Репина, 7-9. На ул. Фрунзе, 55 власти готовы продать нежилое двухэтажное здание 1917 года постройки и цокольный этаж двухэтажки на ул. Чапаевской, 14/ Комсомольской, 59.

В Ленинском районе на продажу предполагается выставить помещения по двум адресам: Галактионовская, 88 и Самарская 182-184, без земли. Оба здания вековые.

Помимо этих объектов, в прогнозный план вошло по одному адресу в Куйбышевском, Советском и Красноглинском районах, а также два в Промышленном. Все перечисленные дома к памятникам не относятся.

Напомним, первоначально в кандидаты на приватизацию в ближайшие годы попали 32 адреса. Почти треть из них - помещения объектов культурного наследия регионального значения.