Дмитрий Азаров предложил привлечь к оздоровлению Волги ученых и предприятия

Во вторник, 20 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросам реализации федерального проекта "Оздоровление Волги". Его в режиме видеоконференции провел директор департамента проектной деятельности правительства РФ Дмитрий Некрасов.

"Речь шла о реализации региональных составляющих федерального проекта. Так, например, в Самарском регионе к 2024 г. планируется в три раза сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в реку путем строительства и реконструкции очистных сооружений", - сообщает сайт регионального правительства.

Дмитрий Азаров выступил с докладом, в котором предложил активнее привлекать к работе по реализации федерального проекта профильные научные организации и институты, которые на протяжении многих лет осуществляют мониторинг состояния акватории. Долгие годы на территории губернии работает крупнейший научный центр - Институт экологии Волжского бассейна.

"Привлечение научных институтов, их изысканий крайне важно, чтобы в дальнейшем мы сконцентрировали свои усилия на наиболее эффективных решениях", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Некрасов поддержал предложение, отметив, что научный подход в обязательном порядке должен применяться при реализации масштабной программы.

Кроме того, глава региона отметил необходимость более предметной и скоординированной работы с крупными промышленными предприятиями в регионах: зачастую у них есть собственные программы по улучшению экологической составляющей, минимизации ущерба для природы.

"Уверен, вместе с правительством России мы определим инструменты по мониторингу и взаимодействию с крупнейшими промышленными предприятиями по реализации проектов, на которые выделяются внебюджетные средства. Важно, чтобы работа была скоординированной", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Некрасов поддержал Дмитрия Азарова в том, что для эффективной реализации проекта важно слаженное и четкое взаимодействие с крупнейшими промышленными предприятиями. Механизмы такой работы будут определены в ближайшее время.