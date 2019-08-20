16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров предложил привлечь к оздоровлению Волги ученых и предприятия В регионе обсудили внедрение интеллектуальных систем на предприятиях НКО Самарской области получат гранты на реализацию социальных проектов Губернатор поручил сократить количество рекламы в Самаре Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам активнее включаться в работу системы "Малые закупки"

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров предложил привлечь к оздоровлению Волги ученых и предприятия

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 20 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросам реализации федерального проекта "Оздоровление Волги". Его в режиме видеоконференции провел директор департамента проектной деятельности правительства РФ Дмитрий Некрасов.

"Речь шла о реализации региональных составляющих федерального проекта. Так, например, в Самарском регионе к 2024 г. планируется в три раза сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в реку путем строительства и реконструкции очистных сооружений", - сообщает сайт регионального правительства.

Дмитрий Азаров выступил с докладом, в котором предложил активнее привлекать к работе по реализации федерального проекта профильные научные организации и институты, которые на протяжении многих лет осуществляют мониторинг состояния акватории. Долгие годы на территории губернии работает крупнейший научный центр - Институт экологии Волжского бассейна.

"Привлечение научных институтов, их изысканий крайне важно, чтобы в дальнейшем мы сконцентрировали свои усилия на наиболее эффективных решениях", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Некрасов поддержал предложение, отметив, что научный подход в обязательном порядке должен применяться при реализации масштабной программы.

Кроме того, глава региона отметил необходимость более предметной и скоординированной работы с крупными промышленными предприятиями в регионах: зачастую у них есть собственные программы по улучшению экологической составляющей, минимизации ущерба для природы.

"Уверен, вместе с правительством России мы определим инструменты по мониторингу и взаимодействию с крупнейшими промышленными предприятиями по реализации проектов, на которые выделяются внебюджетные средства. Важно, чтобы работа была скоординированной", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Некрасов поддержал Дмитрия Азарова в том, что для эффективной реализации проекта важно слаженное и четкое взаимодействие с крупнейшими промышленными предприятиями. Механизмы такой работы будут определены в ближайшее время.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"

Церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"

Губернатор на форуме "Тольятти - город будущего"

Губернатор на форуме "Тольятти - город будущего"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1