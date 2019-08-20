Самарская область заняла шестое место на Дельфийских играх

Самарская область заняла шестое место среди регионов России на XVIII молодежных Дельфийских играх.

По итогам игр победителям и призерам вручили премии за счет средств гранта президента РФ. От Самарской области в число обладателей премий вошли:

Золотые медалисты:

1. Башева Анастасия, номинация "Изобразительное искусство", возрастная группа "14-17";

2. Ленивцева Ирина, номинация "Фотография", возрастная группа "18-25";

3. Орлов Владислав, номинация "Кулинарное искусство", возрастная группа "15-17";

4. Терехов Иван, номинация "Кулинарное искусство", возрастная группа "18-24".

Серебряные медалисты:

1. Баринова Анастасия, номинация "Домра", возрастная группа "18-24";

2. Танцевальное содружество "Бенедиктус", номинация "Современная хореография", возрастная группа "14-21".

Бронзовые медалисты:

1. Татаренкова Анна, номинация "Изобразительное искусство", возрастная группа "18-21";

2. Сапуков Рафаэль, номинация "Баян/аккордеон", возрастная группа "17-21";

3. Ваньков Виталий, номинация "Классическая гитара", возрастная группа "21-25";

4. Народный ансамбль эстрадного танца "Грация", номинация "Современная хореография", возрастная группа "14-21".



"В Самарской области ведется большая работа по поддержке молодых дарований. Мы проводим множество конкурсов на выявление талантливых детей, стремимся направлять их для участия во всероссийских и международных творческих состязаниях. Наши юные таланты постоянно принимают участие и в Дельфийских играх. В 2009 году Восьмые молодежные дельфийские игры прошли у нас в Самаре. И первое место в командном зачете тогда досталось именно нашей сборной. В губернии, начиная с 2012 года, призеры Дельфийских игр по поручению губернатора получают премию молодежи Самарской области из регионального бюджета", — отметил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

Один из призеров — народный ансамбль эстрадного танца "Грация" покоряет сцены уже 23 года. Коллектив — многократный лауреат Дельфийских игр. Два года они брали серебро, в этом году завоевали бронзу.

"Одного трудолюбия в достижении высоких целей мало. Материальная поддержка — это существенное подспорье для развития. Премию мы потратим на нужды нашего коллектива. Может быть, на дорогостоящий линолеум для танцоров, который очень востребован, или на поездки", — рассказала Наталья Бояркина, руководитель народного ансамбля эстрадного танца "Грация".

Сейчас коллектив находится на сборах на базе отдыха "Надежда" в Красноярском районе Самарской области, готовится к другому всероссийскому конкурсу им. Т. А. Устиновой "По всей России водят хороводы", который пройдет в сентябре во Владимире.