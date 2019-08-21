Ушедшего за грибами жителя губернии два дня искали волонтеры и спасатели

Во вторник, 20 августа, спасатели обнаружили жителя п. Прибрежный, ушедшего за грибами и пропавшего, сообщает ПСС по Самарской области.

18 августа мужчина вышел из дома в неизвестном направлении и отправился за грибами. 19 августа грибник так и не вернулся и родственники забили тревогу.

Спасатели поисково-спасательного подразделения Красная Глинка совместно с поисковым отрядом Лиза Алерт и сотрудниками лесхоза вышли на поиски мужчины. В течение суток его искали в лесах от Задельного до Грушинской дороги, но поиск результата не принёс.

Утром 20 августа произошла смена состава спасателей и на поиск вышла дежурная смена поисково-спасательного подразделения Красная Глинка и поиски возобновились. В 18:36, когда спасатели проходили мимо заброшенного дачного массива с. Задельное, они увидели на одном из участков мужчину с признаками инсульта. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Пострадавшего на импровизированных носилках транспортировали в жилой массив, чтобы скорая беспрепятственно могла быстро найти место, где находятся спасатели с пострадавшим.

В 19:30 мужчину передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в больницу им. Середавина.