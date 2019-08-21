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ВТБ упрощает оформление "Ипотеки с господдержкой"

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ меняет процесс оформления ипотеки в рамках госсубсидирования. Клиенты банка, оформившие кредит в рамках господдержки до 13 апреля 2019 г., получили возможность снизить по нему ставку с прежних 6% до 5% годовых. Ее действие будет распространяться на весь ипотечный срок, а не на ограниченный, как было раньше. Для этого достаточно подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору.

Сервис ВТБ упрощает и ускоряет возможность использования новых условий госсубсидирования. Теперь не нужно собирать полный пакет документов с персональными данными и информацией о квартире. Достаточно подать заявление, на основании которого банк подготовит дополнительное соглашение к оформленному ранее договору. Для этого необходимо обратиться в любое отделение ВТБ или оставить заявку в контакт-центре банка. Услуга бесплатна.

"ВТБ стратегически важно учитывать потребности клиентов. Мы хотим, чтобы новыми выгодами господдержки могли воспользоваться как можно больше семей. Именно поэтому банк сделал процесс максимально простым и быстрым. В ближайшее время мы также намерены перевести на упрощенную схему оформления семейной ипотеки и тех заемщиков ВТБ, у кого уже есть жилищный кредит в рамках других программ банка при их соответствии условиям госсубсидирования", — прокомментировал Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ.

В настоящее время клиенты ВТБ или другой финансовой организации с любой ипотечной программой также могут получить новые условия и снизить процентную ставку до 5% годовых на весь срок кредита. Для этого банк предлагает воспользоваться услугой рефинансирования в рамках госсубсидирования. С момента старта программы в июне ВТБ провел по ней порядка 1,5 тыс. сделок на 2,9 млрд рублей. При этом всего в рамках "Ипотеки с господдержкой" за 7 месяцев 2019 года банк заключил более 6,3 тыс. сделок почти на 18 млрд рублей.

Программа "Ипотека с господдержкой" позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках госсубсидирования — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей — для других регионов РФ. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости объекта, возможный срок кредитования — до 30 лет.

Денежные средства выдаются на приобретение готового или строящегося жилья у юридического лица. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также возможно приобретение готового объекта на вторичном рынке и жилого дома с земельным участком.

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