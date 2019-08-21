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Банк ПСБ и Mastercard открывают деловую библиотеку Alpina для клиентов Orange Premium Club

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Совместно с платежной системой Mastercard ПСБ предлагает клиентам ОРС воспользоваться "Деловой библиотекой Orange Premium Club", в которой книги доступны в форматах ePub, PDF, а также в режиме аудиокниги. Участникам премиальной программы ПСБ Orange Premium Club до 15 декабря доступно более 2000 книг о бизнесе, лидерстве, мотивации, маркетинге и экономике издательства "Альпина Паблишер".

"Сегодня мы расширяем пакет небанковских привилегий для клиентов ОРС и вместе с Mastercard открываем доступ в библиотеку актуальных бизнес-книг до 15 декабря, — отмечает директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов ПСБ Виталий Роговой. — Мы стремимся предлагать нашим клиентам интересные и полезные сервисы, например, в прошлом году в программе ОРС появилось приложение с бесплатным доступом к контенту лучших деловых СМИ. Уверен, библиотека "Альпина" станет еще одним источником ценных знаний и полезным инструментом для клиентов".

Деловая библиотека Orange Premium Club бесплатно доступна клиентам ОРС на сайте opc.alpinadigital.ru, для мобильных устройств есть приложения для iOS или Android.

Чтобы получить доступ к библиотеке через веб-браузер нужно зарегистрироваться — указать свой e-mail, придумать пароль и ввести PIN-код — первые 6 цифр вашей карты World Mastercard Black Edition® Orange Premium Club.

Для мобильных устройств нужно скачать приложение "Деловая библиотека Orange Premium Club" в Google Play / "Библиотека Alpina Digital" в App Store или Google Play, пройти регистрацию и получить доступ к лучшим книгам современной деловой литературы.

Подробнее о "Деловой библиотеке Orange Premium Club" можно прочитать на сайте.

О персональных привилегиях Orange Premium Club вы можете узнать здесь.

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