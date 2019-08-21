ВТБ поддержит строительство Дворца спорта в Самаре

ВТБ в Самарской области предоставил компании "ВТС-9" (АО "ВТС-9") банковскую гарантию на исполнение контракта по второму этапу строительства Дворца спорта в Самаре. Обеспечение выдано на сумму 295 млн рублей сроком до 2022 года.

Комментируя сделку, руководитель ВТБ в Самарской области Максим Папков отметил, что банк, следуя стратегическим задачам и ориентируясь на потребности клиентов, активно поддерживает региональный бизнес и предлагает лучшие финансовые решения для воплощения в жизнь самых масштабных проектов. "К их числу, безусловно, относится Дворец спорта, которого давно ждут местные жители. Содействие в реализации этого объекта — новое подтверждение не только безукоризненного качества бизнес-решений ВТБ, но и высокого уровня социальной ответственности банка".

Генеральный директор АО "ВТС-9" Андрей Костенко подчеркнул: "Это уже второй инфраструктурный проект компании, где банком-гарантом выступает ВТБ — наш финансовый партнер с безупречной репутацией. Благодаря поддержке банка мы ускорим темпы возведения объекта и завершим строительство в установленный срок".

Новый Дворец спорта возводится в Ленинском районе областной столицы на улице Молодогвардейской. Площадь объекта составит свыше 28 тысяч квадратных метров. Во дворце разместятся хореографический зал, универсальный спортивный зал, специальные ледовые площадки для керлинга, тренировок хоккеистов и фигуристов, а также четыре конференц-зала на 800 мест. Ледовая арена будет рассчитана на 5 тысяч зрительских мест.