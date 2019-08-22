В среду, 21 августа, во втором товарищеском матче "Лада" уступила "Горняку" со счетом 2:3, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Команды начали матч бодро и к седьмой минуте забросили три шайбы. Больше в атакующих действиях преуспели хозяева: на точные броски Владимира Журавлева и Филиппа Толузакова гости ответили голом Игоря Галыгина.

Во втором периоде Иван Сушинский восстановил равновесие — 2:2. Через несколько секунд после этого Толузаков выкатился один на один Иваном Старостиным, но переиграть его не смог.

В начале третьего периода гости стараниями Евгения Митякина вышли вперед, реализовав большинство — 2:3.

Почти за две минуты до окончания третьего периода Александр Титов заменил Артема Корепанова шестым полевым игроком, но уйти от поражения волжане не смогли.