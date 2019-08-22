Самарский "Союз-2.1а" успешно стартовал с Байконура с кораблем "Союз МС-14" и роботом "Федором"

В четверг, 22 августа, в 06:38 мск со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель производства самарского РКЦ "Прогресс" "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", сообщает Роскосмос.

После отделения корабля от третьей ступени носителя специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полетами приступили к управлению его полетом.

Сближение "Союза МС-14" со станцией и причаливание к исследовательскому модулю "Поиск" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина и Александра Скворцова. Программой полета предусмотрена двухсуточная схема сближения транспортного корабля с МКС. Его стыковка запланирована на 24 августа в 08:30 мск.

Корабль доставит на МКС оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, посылки для экипажа, а также антропоморфного робота Skybot F-850. Российским космонавтам предстоит тестировать системы робота в условиях космического полета. Основным назначением робота является его использование при проведении особо опасных для человека операций на борту космических аппаратов, а также в открытом космосе.