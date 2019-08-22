Губернатор принял участие в отчетном собрании областного Союза работодателей

В среду, 21 августа, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в отчетном собрании Ассоциации "Союз работодателей Самарской области" — крупнейшего объединения промышленников, представителей бизнеса, учреждений и организаций региона. Сегодня в Союз входят 174 предприятия, объединяющие более 250 тыс. работников. В совещании также участвовали председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов, члены правительства региона.

"Союз работодателей Самарской области" играет важную роль в разработке и реализации региональной промышленной политики: вот уже 23 года вы представляете интересы членов союза в сфере социально-трудовых и экономических отношений", — отметил Дмитрий Азаров.

Он подчеркнул, что предложения Союза традиционно находятся в фокусе внимания региональной власти, муниципалитетов: "Во многом ваши предложения, а часто и справедливые требования, замечания к деятельности органов власти создают условия для устранения административных, инфраструктурных барьеров".

Губернатор отметил, что главная ценность для региона, если рассматривать ее трудовой потенциал — это рабочий класс, инженерно-техническая интеллигенция. И одна из важнейших задач Союза — способствовать улучшению условий труда, модернизации производств, созданию рабочих мест.

Докладывая об итогах деятельности Ассоциации за последние три года, ее президент Александр Кирилин отметил: востребованность Союза работодателей в качестве разработчика, эксперта и площадки при выработке социально-экономической политики региона за прошедший период значительно возросла: "Наши коллеги входят в состав Общественной палаты Самарской области, более чем двадцати различных советов, комиссий, комитетов, рабочих групп при правительстве региона, Губернской Думе, ведомственных органах. Именно это и позволяет нам отстаивать интересы предприятий", — заметил Александр Кириллин.

Он подчеркнул, что перед предприятиями Самарской губернии стоит задача закрепить и преумножить ту позитивную динамику, которая была достигнута в последнее время.

"После нескольких лет спада региональная экономика вернулась к росту, хотя и небольшому. В прошедшем году индекс промышленного производства по обрабатывающим отраслям в Самарской области составил 102,7% к уровню 2017 года. В 2018 г. в губернии открыто 13 новых промышленных производств, объем отгрузки промышленной продукции в действующих ценах увеличился на 13%".

Александр Кириллин отметил, что в национальном рейтинге инвестиционного климата в 2018 г. Самарская область поднялась на 17 позиций, а в текущем — на 24, в итоге переместившись с 65-й позиции на 24-ую.

Для поддержания положительных тенденций Александр Кириллин предложил создать областной Фонд развития промышленности. Кроме того, нужно активнее вовлекать предприятия в реализацию национальных проектов, что поможет быстрее выходить на опережающие темпы развития.

В своем выступлении президент группы компаний "АКОМ" Николай Игнатьев сконцентрировался на ключевых направлениях развития самарской промышленности. По его мнению, многие предприятия пока отстают от западных компаний, уступают в конкурентной борьбе. Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо привлекать лучшие мировые практики и технологии. "Мы уже трижды успешно прошли такую практику, — рассказал Николай Игнатьев. — Тут можно применять разные формы — от покупки технологий до создания совместных предприятий. Настало время разработки программы по поддержке таких предприятий, по выращиванию глобальных компаний".

Взаимодействие промышленных предприятий с высшей школой, с НИИ — еще одно важное направление. "Достижения высшей школы, прикладной науки должны внедряться в производство. Только при этом условии мы можем двигаться дальше", — подчеркнул Николай Игнатьев.

Он также поддержал предложение Александра Кириллина о создании Фонда промышленности: "Это хорошая идея, мы давно о ней говорим. Она подходит и для развития малого и среднего бизнеса, там как раз не хватает квалифицированных специалистов по детальной проработке проектов, которую мог бы выполнять такой Фонд".

Дмитрий Азаров, отвечая на предложение о создании Фонда развития промышленности, подчеркнул, что время давно пришло: "В текущем году мы эту работу завершим, в этом квартале Фонд будет зарегистрирован. И то, что это не было сделано ранее, — это упущение".

Одним из основных вопросов повестки собрания Ассоциации "Союз работодателей Самарской области" стало избрание нового президента ассоциации. Большинством голосов был избран член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, президент ГК "АКОМ" Николай Игнатьев. Он поблагодарил членов совета за оказанное доверие.

Губернатор отметил: "У Николая Михайловича колоссальный опыт активной работы в составе правления Союза, я рассчитываю, что эта активность приумножится. Есть опыт производственный, опыт внедрения инновационных подходов, и этот опыт может оказаться полезным для многих участников ассоциации".

За многолетний вклад в работу ассоциации Александру Кирилину был вручен знак Почетного президента Союза работодателей. "Это решение — знак преемственности работы Союза", — отметил Дмитрий Азаров.

Также на совещании был избран председатель Совета Союза. Члены ассоциации оказали доверие в этом вопросе действующему председателю Владимиру Братчикову. В завершении встречи промышленники утвердили программу деятельности ассоциации на 2019–2022 годы.