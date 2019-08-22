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На Волге у Самары утонул мужчина, его ребенка спасли

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 августа, около 17:30 на Волге в Красноглинском районе Самары погиб мужчина, при этом удалось спасти пятилетнего ребенка — предположительно сына погибшего. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

ЧП произошло за территорией Красноглинского пляжа в районе дома № 1А по ул. Жигули. Ребенка спасли и эвакуировали на берег сотрудники областной Поисково-спасательной службы. Они же позже извлекли из воды тело 46-летнего мужчины.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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