Дмитрий Азаров вручил паспорта самарским отличникам

В четверг, 22 августа, в День Государственного флага России губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в здании регионального правительства вручил паспорта юным самарцам, которые учатся в школе на "отлично", ведут активную общественную работу и проявляют себя в науке, творчестве и спорте.

"Для вас сегодня особый день, и, я уверен, он запомнится надолго, — обратился глава региона к школьникам и их родителям. — Каждый человек в своей жизни проходит этапы взросления. Сегодня у вас очередной этап, когда вы стали гражданами нашей великой страны, получив первый паспорт гражданина Российской Федерации".

По мнению Дмитрия Азарова, получение первого паспорта — один из самых важных этапов взросления. "Взрослого человека характеризует ответственность, и на каждом этапе вашего становления она будет расти и создавать предпосылки, чтобы вы овладевали новыми знаниями, навыками и в дальнейшем — приносили пользу нашей стране, родному краю", — сказал руководитель региона.

"Для нашей семьи сегодня очень значимый день, — поделилась эмоциями Екатерина Чупахина, мама ученицы. — Наша дочка Яна повзрослела. Еще недавно она была маленькой крохой, а теперь стала взрослой девушкой, получающей свой главный документ".

Дмитрий Азаров спросил у ребят, кем они видят себя в будущем. Юный Никита Панфилов из Железнодорожного района Самары ответил, что решил стать стоматологом. Он активно участвует в общественной жизни: играет в спектаклях, танцует, монтирует видеофильмы. На счету у юноши участие в городском конкурсе "Я-исследователь", победы в конкурсах по физике и информатике. Не забывает Никита и о спорте — занимается легкой атлетикой. Чтобы освоить профессию врача-стоматолога, ему предстоит сдать экзамен по биологии. "И мои родные, и я видим меня в этой профессии. Сейчас главная цель — закончить сперва школу, а затем получить высшее образование, — сказал он. — Паспорт — это мой первый и самый важный документ".

"Важно и знаменательно, что паспорт вручается в день государственного праздника. Наш триколор, герб, гимн — символы единения нашей нации. Именно с уважения к государственной символике, почитания духовных ценностей и культурного наследия начинается любовь к Родине", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Глава региона выразил уверенность, что юные граждане не остановятся на достигнутом, всегда будут стремиться к лучшему и добиваться высоких результатов на благо региона и всей России.

В завершении встречи школьники первыми получили новые учебники по истории Самарского края. Этот предмет вводится с начала учебного года во всех школах региона, начиная с четвертых классов.