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ВТБ выдал в Самаре более 5 млрд рублей на ипотеку

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ в Самарской области за первое полугодие 2019 года провел 3 тысячи ипотечных сделок на сумму более 5 млрд рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10% и на 1 июля составил 25,9 млрд рублей.

Основной объем сделок пришелся на покупку готового жилья. За первые полгода банк выдал 1,9 тысячи кредитов на сумму 3,2 млрд рублей. Это на 40% превышает результат за аналогичный период прошлого года. На приобретение квартир в новостройках клиенты банка оформили более 950 ипотечных кредитов на сумму 1,7 млрд рублей, что на 12% больше, чем за январь–июнь годом ранее.

Популярной программой ВТБ среди самарцев является программа "Победа над формальностями". С помощью нее приобрести квартиру в ипотеку можно без справки о доходах, всего по двум документам: паспорту и СНИЛС. На эти цели в первом полугодии банк выдал 426 кредитов на 665 млн рублей. Также у жителей региона востребована "Ипотека с господдержкой", в рамках которой оформить или рефинансировать уже действующий жилищный кредит можно по ставке 5% годовых на весь срок его действия. В рамках этого предложения за шесть месяцев банк провел 90 сделок на сумму 200 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков подчеркнул: "Стратегической целью ВТБ является создание продуктов и сервисов, которые максимально отвечают потребностям клиентов. Поскольку наличие комфортного жилья является одним из основных условий для развития семьи, в рамках наших программ мы предлагаем одни из самых комфортных ценовых параметров. И мы уверены, что комфортные ставки по-прежнему будут гарантировать высокий спрос на улучшение условий проживания с помощью ипотеки".

По данным на 1 июля текущего года, доля банка на рынке ипотечного кредитования в Самарской области составляет 21,28%. Рост с начала года составил 3,46 п.п.

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