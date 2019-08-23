ВТБ в Самаре увеличил кредитный портфель по госпрограммам на 12%

По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель ВТБ в Самарской области по программам государственной поддержки малого и среднего бизнеса вырос на 12% и достиг 4 млрд рублей. Основная доля кредитов в портфеле приходится на предприятия пищевой промышленности, сельского хозяйства и дорожного строительства.

В кредитном портфеле более 2 млрд рублей составляют займы, выданные по программе Корпорации МСП. На кредиты, оформленные по программе Министерства сельского хозяйства РФ для предприятий агропромышленного комплекса, приходится 1,1 млрд рублей. Портфель по льготным программам Минэкономразвития РФ ("Программа 1706", "Программа 1764") составил более 800 млн рублей по итогам двух кварталов.

В период за январь–июнь текущего года в рамках льготного кредитования банк профинансировал самарские предприятия на сумму более 1,1 млрд рублей. Из них 380 млн рублей предоставлено по "Программе 1764" и 732 млн рублей выдано по программе Минсельхоза.

Управляющий банка ВТБ в Самарской области Максим Папков подчеркнул: "В сегменте МСБ мы анализируем потребности клиентов, чтобы для решения их задач предложить только эффективные и своевременные инструменты. Поэтому банк активно участвует во всех механизмах поддержки регионального бизнеса. Благодаря льготному кредитованию местные компании и предприятия могут привлекать доступные ресурсы на рост и развитие своего дела, что положительно влияет на экономику региона. Как результат — мы видим большой интерес к ним. По итогам первого полугодия у нас действует 37 кредитных соглашений по госпрограммам на общую сумму 5,3 млрд рублей".