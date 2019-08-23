"Невозможное путешествие" в галереи "Виктория": больше событие, чем выставка

В галерее "Виктория" 21 августа открылась выставка "Невозможные путешествия в Нидерландах, России и Персии, сейчас и тогда". Выставка — итоговое исследование шести художников из России, Нидерландов и Ирана на тему границ между странами и эпохами — они отмечают иллюзорность времени и условность культурных различий.

Источником вдохновения для художников стала книга "Три путешествия" Яна Стрёйса, где описаны приключения моряка, приехавшего в Россию в 17 веке работать на флот, попавшего на восстание Стеньки Разина, потом угодившего в плен в Дагестане, а затем — и в рабство в Персии. Художники внимательно изучили книгу и попытались выбрать из нее какие-то аспекты, подчеркивающие условность времени и границ.

Выставка уже побывала в Нидерландах, Иране и вот до сентября она будет работать в Самаре. Потом экспозиция отправится в Музей Москвы. Куратором проекта стала Ирина Лейфер.

Так как Ян Стрёйс был голландцем, участие в проекте нидерландских художников было безусловным: свою страну представили Паулин Олтхейтен и Сесилия Хендрикс. Ян Стрейс, парусных дел мастер, приехал на работу в Поволжье, и именно поэтому в проект позвали самарских художников — медиа-артиста Олега Елагина и "маму" самарского совриска Оксану Стогову. Плененного Стрейса выкупала родная Голландия из Персии, и тут как раз появляются в проекте и художники из Ирана — Зейнаб Шахиди Марнани и Сепиде Бехрузян.

Олег Елагин, Сепиде Бехрузян и Сесилия Хендрикс собрались в группу и представили на выставку один проект на всех — "Сода Лайм". Они взяли за основу идею субъективности авторского взгляда на реально происходящие события и визуализировали это во что-то похожее на лабиринт с границами и с медиа-вставками. Оксана Стогова дала на выставку сразу несколько своих проектов, где обыгрывает любимые темы совпадений и случайностей, и занимается рефреном старых приемов на новом материале. Паулин Олтхейтен работала с видео и предложила зрителям смотреть на два соседствующих экрана, где на одном Иран, на другом Самарские просторы: зритель пусть сам ищет сходства и различия. Искать синонимичность образов гостям выставки придется и в коллажной работе Зейнаб Шахиди Марнани "Кольцо вокруг отверстия".

Работ на выставке немного, но гость галереи должен быть готов, что ему потребуется провести на ней больше времени, чем обычно. Потому что в каждой работе нужно разбираться — что, зачем и почему. Эти работы не существуют сами по себе, без длинного описания они бессмысленны и скучны. Поэтому для начала необходимо посвятить время изучению если не книги, то хотя бы просто истории Яна Стрёйса. Потом прийти на выставку и подойти к работе, чтобы попробовать без подсказок если что-то и не понять, то хотя бы что-то почувствовать, а это очень сложно. Затем прочитать аннотацию к работе. Еще хорошо бы найти каталог выставки, где можно узнать про каждый арт-объект отдельно. И лишь только тогда можно будет услышать высказывание художника. Но все мы помним, что искусство это не развлечение, а целый труд. Вопрос лишь в том зашифровал ли в своем произведении художник какой-то сакральный глубокий, оригинальный смысл, или просто составил ребус банальной мысли.

На этом фоне на выставке имеют даже больший успех немногие археологические экспонаты из самарского Музея им. П. В. Алабина и татарского музея-заповедника Свияжска. Еще на выставке предоставляются VR-очки для экскурсии по Музею Москвы.

В целом проект "Невозможные путешествия в Нидерландах, России и Персии, сейчас и тогда" лучше назвать событием, чем выставкой. Художникам наверняка было интересно поучаствовать в этом проекте.

Многие гости галереи впервые услышали имя Яна Стрёйса и задумались над условностью границ и времени. А кураторы дали очень интересную идею и замечательное описание к работам: порой читать текст намного интереснее и увлекательнее, чем сопоставлять его с работой.

Выставка в "Виктории" продлится до 13 сентября. Вход на нее — 200 рублей.