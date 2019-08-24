"Ладья" обыграла "Дизелист" на "Кубке Сахарова"

В пятницу, 23 августа, после двух поражений на старте турнира "Кубок Сахарова" "Ладья" уверенно обыграла "Дизелист" (Пенза) — 6:2, сообщает пресс-служба автозаводцев.

В составе волжан отличились Дмитрий Семеновский, Роберт Нуруллин, Милан Зинатуллин (дважды), Артем Якутов и Степан Стешенко. По ходу матча "Дизелисту" благодаря шайбам Сергея Макарова и Вадима Фаттахова дважды удавалось сократить счет до минимума, но в третьем периоде тольяттинцы забросили две шайбы, уверенно доведя матч до победы.

В субботу, 24 августа, традиционный турнир молодежных команд завершится двумя матчами: "Дизелист" сыграет с "Реактором" (Нижнекамск), а "Ладья" со "Спутником" (Альметьевск). А досрочным победителем соревнований накануне стал казанский "Ирбис", выигравший все четыре своих матча.