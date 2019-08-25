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Чрезвычайные происшествия Происшествия

На Волге спасены четверо мужчин с перевернувшейся парусной лодки

ТОЛЬЯТТИ. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 августа, в 15:33 на Волге в Ставропольском районе сотрудники областной ПСС спасли четырех мужчин с перевернувшейся парусной лодки "Волна", сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел напротив горы Лепешка, в 1 км от правого берега яхта ударилась о волну и перевернулась. На борту находились пять человек.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Тольятти на спасательном катере отправились к месту происшествия.

Мужчин подняли на катер и эвакуировали на спасательную станцию. Пострадавшие отказались от медицинской помощи.

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