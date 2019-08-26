При поддержке РСХБ в Оренбургской области открылся новый животноводческий комплекс

При финансовой поддержке Россельхозбанка в селе Курская Васильевка Оренбургской области ГК "ЭкоНива" ввела в эксплуатацию крупный животноводческий комплекс на 2800 голов. Производственная мощность предприятия составляет 80-90 тонн молока в сутки.

В торжественной церемонии открытия приняли участие врио Губернатора Оренбургской области Денис Паслер, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, президент ГК "ЭкоНива" Штефан Дюрр, директор Самарского регионального филиала Раиль Багдалов.

Комплекс стал восьмым совместным инвестиционным проектом ГК "ЭкоНива" и Россельхозбанка. Общая стоимость проекта составила 2,8 млрд рублей.

В инфраструктуру нового комплекса вошли три коровника, родильное отделение, а также дополнительные хозяйственные помещения. Сегодня здесь содержатся более 3 тысяч нетелей голштинской породы, завезенных из Германии и Дании. Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, в том числе доильной "каруселью", "елочкой" для новотельных животных и современной системой проточного охлаждения молока, обеспечивающей сохранность и высокое качество продукта.

"Проект строительства молочного комплекса был реализован при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и финансовом участии Россельхозбанка. В нашей области есть проблемы с численностью поголовья молочного стада, с производством молока, качеством продукции, производительностью в животноводстве. Поэтому пример "Северной Нивы" очень важен для региона. Этот молочный комплекс и весь опыт работы предприятия — доказательство, что в Оренбуржье можно эффективно работать в сфере АПК. Области необходимы такие современные социально ответственные агропредприятия", — сообщил врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер.

"Сегодня мы видим, как выделенные Банком кредитные средства в буквальном смысле начали работать. Вместе с инвестиционным проектом по созданию комплекса в Оренбург пришел один из самых эффективных аграрных холдингов страны. Это очень важный шаг в развитии АПК региона. Помимо дополнительного объема продукции, который будет направлен на импортозамещение, на новом предприятии будет создано более 100 рабочих мест. Дополнительные рабочие места, созданные для сельских жителей Оренбуржья, скажутся не только на экономическом, но и на социальном развитии региона", — отметил директор Самарского РФ АО Россельхозбанк Раиль Багдалов.

"Открывая новый животноводческий комплекс, мы хотим не только чтобы в регионе стало больше действительно натурального вкусного молока, но и вдохнуть новую жизнь в село, вернуть высокие темпы развития сельской местности, чтобы сюда стремились и могли здесь достойно трудиться на благо страны прекрасные специалисты, талантливая молодежь", — сказал президент ГК "ЭкоНива" Штефан Дюрр.