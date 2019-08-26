В Самаре открыли памятник Петру Алабину

В воскресенье, 25 августа, в преддверии 195-летия со дня рождения Петра Алабина состоялось торжественное открытие памятника в его честь. В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Губернской Думы Геннадий Котельников, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, глава Самары Елена Лапушкина, а также представители науки, культуры и искусств, Почетные граждане города.

Петр Алабин — Почетный гражданин Самары, государственный и общественный деятель, военный писатель и журналист, благотворитель. В те времена, когда Петр Владимирович возглавлял губернию и был городским головой Самары, он принял множество решений, способствующих ее экономическому и социальному развитию. Именно Алабин участвовал в строительстве в Самаре бесплатного для горожан водопровода, инициировал строительство здания драмтеатра и набережной, обосновал экономическую эффективность строительства Сибирской железной дороги Самаро-Уфимского направления. "С его именем связано и строительство железной дороги, проектирование и строительство моста через реку Самару", — отметил Дмитрий Азаров.

Большинству самарцев Петр Алабин известен тем, что именно по его инициативе монахинями Иверского женского монастыря было создано боевое Самарское знамя, переданное болгарским ополченцам в Плоешти, сражавшимся за свержение турецкого ига.

"Мы отдаем сегодня дань уважения этому великому человеку, дань уважения нашей великой истории. Отдельная страница этой истории — Самарское знамя. Именно по инициативе Петра Алабина было создано это знамя, — отметил Дмитрий Азаров. — Этот символ, символ величия России и Самарской земли, буквально своей тенью накрывает благостно нашу самарскую землю. То, что сделал Петр Владимирович Алабин для независимости Болгарии, отмечено и тем, что он признан Почетным гражданином не только Самары, но и Софии. Он укреплял дружеские, братские связи между российским и болгарским народом. Мы никогда не забудем эти традиции, мы свято храним их и по сей день".

Трехметровый бронзовый памятник Петру Алабину установлен на пересечении ул. Красноармейской и Максима Горького. В его создании принимали участие самарский скульптор Карэн Саркисов и архитектор Алексей Янков.

Выступая на церемонии открытия, Карэн Саркисов поблагодарил историков, которые консультировали его во время работы над скульптурной композицией: "В особенности хотелось бы поблагодарить Александра Завального, который очень внимательно, с трепетом подошел к консультациям. Я спрашивал и про ордена, которые нужно сделать, и как их установить, в каком порядке. Надеюсь, что наше творение понравится жителям Самары", — сказал скульптор.

Председатель Губернской Думы Геннадий Котельников напомнил, что Карэн Саркисов также является автором скульптурной композиции в честь другого человека, имя которого важно и ценно для истории Самарского края: "Дмитрий Игоревич, я помню, как шесть лет назад, когда вы были еще главой города, мы выбирали памятник князю, основателю Самары Григорию Засекину и, не сговариваясь выбрали один и тот же, автором которого был Карэн Саркисов, — сказал Геннадий Котельников. — Этот памятник сейчас является украшением нашего города".

Средства на создание скульптурной композиции пожертвовал гендиректор ООО "Рубин" Владимир Кузьмин. Рассказывая о том, что сподвигло его вложить средства на создание памятника, он отметил, что его вдохновила биография Петра Алабина. Участники церемонии поблагодарили мецената за сохранение традиций и уважение к истории родного края.