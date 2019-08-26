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Баскетбол Спорт

Noize MC не выступит на баскетбольном турнире Samara Open

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Noize MC, который должен был стать хедлайнером 30 августа на открытом турнире по баскетболу 3х3 памяти заслуженного тренера России Ю.П. Тюленева, не выступит на площади Куйбышева.

"Друзья, количество заявок от команд со всей страны на участие в турнире растет каждый день. Мы близки к тому, чтобы установить рекорд по числу участников Samara Open! Для проведения необходимого количества матчей организаторы турнира вынуждены внести изменения в регламент и тайминг соревнований. В связи с этим сообщаем, что концерт коллектива "Noize MC" переносится на октябрь 2019 г. Поклонникам творчества "Noize MC" приносим свои искренние извинения. Следите за информацией на наших официальных ресурсах", - сообщает Федерация баскетбола Самарской области.

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