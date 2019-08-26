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Банк "Открытие" получил международную награду Visa

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" получил награду в номинации "Самая высокая скорость одобрения авторизации (эмитент)" премии Visa Global Service Quality Performance Awards, учрежденной платежной системой Visa. По итогам 2018 года бизнес-карты МСБ, эмитируемые банком "Открытие", показали высокие результаты по скорости и уровню одобрения авторизаций.

"Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из приоритетных направлений в работе банка "Открытие". Мы работаем над простыми и эффективными решениями, которые позволяют создавать комфортные условия для работы наших предпринимателей каждый день. Одно из них — бизнес-карта нашего банка, получавшая международную награду Visa. Победа в этой номинации подтверждает тот факт, что наши сервисы для малого и среднего бизнеса — одни из лучших на рынке", — отметил директор департамента транзакционного бизнеса Сергей Животягин.

Премия Visa Global Service Quality Performance Award — это ежегодная программа оценки результатов деятельности финансовых учреждений и процессинговых компаний по всему миру. Присуждается за высокое качество услуг, предоставляемых держателям карт Visa и торгово-сервисным предприятиям.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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