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Дорожное строительство Транспорт и связь

Комиссия Росавтодора высоко оценила качество дорог в Самарской области

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 24 августа, комиссия Росавтодора во главе с начальником Управления регионального развития и реализации нацпроекта Федерального дорожного агентства Дмитрием Лаптевым проинспектировала ряд дорожных объектов Самары и Тольятти.

Представители комиссии совместно с заместителем председателя правительства Самарской области Александром Карпушкиным министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иваном Пивкиным провели рабочее совещание на мостовом переходе "Фрунзенский". Напомним, что сдача в эксплуатацию "Фрунзенского" по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова запланирована в конце 2019 года.

В настоящее время подрядной организацией ведется активная работа по строительству транспортных развязок на правом и левом берегах реки Самары, а также завершаются работы по гидроизоляции мостового сооружения. Планируется, что уже к началу сентября на мосту начнется укладка асфальтобетонного покрытия. В подрядной организации заверили, что обозначенные сроки по вводу в эксплуатацию мостового перехода будут соблюдены. Напомним, что строительство "Фрунзенского" моста ведется с привлечением федеральных средств. Общая стоимость строительства составляет 12,296 млрд руб., в том числе 6,25 млрд руб. направлено в форме иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Делегация Росавтодора посетила ряд ключевых объектов города Тольятти и Ставропольского района. Так, на участке улицы Офицерской, строительство которого началось в июле в рамках национального проекта, ведется переустройство инженерных сетей, а завершение всех работ запланировано в 2021 году. Новую четырехполосную магистраль жители Тольятти ждут уже более 20 лет: Офицерская разгрузит дороги, ведущие к Южному шоссе, и обеспечит транспортную доступность крупного жилого микрорайона, расположенного на данном участке.

Также комиссия оценила ход реконструкции региональной трассы Тольятти — Ягодное. Напомним, что в конце марта Самарской области на проведение данных работ в рамках нацпроекта из федерального бюджета дополнительно направлено 200 млн рублей. К 2021 г. дорога будет расширена с двух до четырех полос движения, появятся две транспортные развязки для обеспечения подъезда к Особой экономической зоне. Также планируется увязка трассы с Обходом города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай".

Кроме того, участники комиссии проверили качество ремонта участка региональной трассы Тольятти — Узюково — Димитровград протяженностью 17,7 км, в настоящее время осуществляется приемка дороги перед сдачей в эксплуатацию.

Инспекционный объезд завершился в Самаре. Участники делегации проехали по Красноглинскому и Волжскому шоссе, отремонтированным в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2017–2018 годах, а также Московскому шоссе, реконструкция которого проведена к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Финальной точкой поездки стал район Крымской площади, вокруг которой в рамках нацпроекта практически завершен комплексный ремонт 8 городских дорог. Крымская площадь должна стать новой точкой притяжения жителей Самары, ее благоустройство с установкой арт-объектов в рамках программы "Комфортная городская среда" также планируется завершить к сентябрю 2019 года.

"Сегодня мы посмотрели большое количество объектов как 2019 года, так и предыдущих лет. Отрадно, что практически везде ведутся работы. Объекты прошлых лет выполнены с хорошим качеством. Видно, что подрядные организации имеют необходимые мощности и квалификацию. Сейчас в регионе работают специалисты подведомственного ФКУ "Росдортехнология", от них пока серьезных замечаний я тоже не слышал. Самарская область в настоящее время находится в десятке лидеров по реализации нацпроекта. Порядка 70% запланированных в 2019 году работ уже выполнено", — подчеркнул Дмитрий Лаптев.

Напомним, в 2019 году нацпроектом предусмотрены дорожные работы на 96 объектах общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели направлено 5,77 млрд руб., в том числе 3,26 млрд руб. — средства федерального бюджета.

Всего в 2019 г. Самарской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в регионе из федерального бюджета выделено 7,2 млрд руб.

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