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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Делегация Самарской области выступила на Евразийском аэрокосмическом конгрессе

МОСКВА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве 26 августа прошел третий Евразийский аэрокосмический конгресс, на котором собрались представители отрасли из разных стран, чтобы обсудить темы, связанные с космической и авиационной промышленностью.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Традиционно правительство Самарской области выступает соорганизатором Евразийского аэрокосмического конгресса, а Самарский аэрокосмический кластер — участником Евразийского партнерства авиационно-космических кластеров.

Представители Самарской делегации — непосредственные участники большинства круглых столов и конференций, проводимых в рамках конгресса.

На Евразийском аэрокосмическом конгрессе с приветственным словом от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к участникам мероприятия обратился министр промышленности и торговли Михаил Жданов: "Мы горды, что Самарская область является частью этого большого события. Такие мероприятия, как Евразийский аэрокосмический конгресс, объединяя теоретиков и практиков авиационно-космической отрасли, дают возможность в кругу единомышленников обсудить актуальные вопросы, поделиться наработанным опытом, наладить эффективные бизнес-коммуникации, что способствует осуществлению самых смелых задумок разработчиков аэрокосмической техники".

Кроме того, Дмирий Азаров в послании к участникам конгресса отметил важность и значимость конгресса для авиационно-космического комплекса: "Конгресс является важным рыночным инструментом развития деловых отношений, стимулирования промышленного производства, создания благоприятного инвестиционного климата. Убежден, что формат мероприятия обеспечит эффективные бизнес-коммуникации между участниками, обмен опытом в межотраслевом промышленном пространстве".

Предметом обсуждения на конгрессе стали современные методы управления и лучшие практики управления в авиационно-космической сфере. Прошли пленарные заседания "Стратегические изменения в мировой авиационно-космической отрасли: новые управленческие вызовы и перспективы" и "Технологии инноваций: новые решения в авиационно-космической отрасли", а также шесть конференций и два круглых стола по прикладным вопросам.

Прикладные вопросы, такие как экологический мониторинг с использованием космических средств и технологий, новые материалы и технологии, рассматривались на одной из конференций, модератором и докладчиком которой выступил РКЦ "Прогресс".

Во время мероприятия участники обсудили новые подходы к улучшению управления, взаимодействие отраслевой науки и промышленности, а также вопросы расширения международной кооперации в авиационно-космической отрасли.

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