Московское шоссе ждет повторная модернизация

В Самаре проведут повторную модернизацию Московского шоссе. Об этом в Twitter сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

"Проект будет готов в этом году. Его реализацию запланировали на 2021 год", — рассказал представитель ведомства.

Напомним, реконструкция Московского шоссе - одной из самых загруженных городских дорог - велась с осени 2015 г. в рамках подготовки к ЧМ-2018 ООО "Самаратрансстрой". Стоимость контракта составила 9,29 млрд рублей. В проект реконструкции вошли пять пересечений, два из которых представляют собой кольцевые развязки, и восемь примыканий второстепенных улиц.