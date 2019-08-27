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Дорожное строительство Транспорт и связь

Московское шоссе ждет повторная модернизация

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре проведут повторную модернизацию Московского шоссе. Об этом в Twitter сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

"Проект будет готов в этом году. Его реализацию запланировали на 2021 год", — рассказал представитель ведомства.

Напомним, реконструкция Московского шоссе - одной из самых загруженных городских дорог - велась с осени 2015 г. в рамках подготовки к ЧМ-2018 ООО "Самаратрансстрой". Стоимость контракта составила 9,29 млрд рублей. В проект реконструкции вошли пять пересечений, два из которых представляют собой кольцевые развязки, и восемь примыканий второстепенных улиц.

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