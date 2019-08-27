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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Самарская Нефтесервисная Компания" займется восстановлением нефтяных скважин в Чечне

ГРОЗНЫЙ. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Самарская Нефтесервисная Компания" займется восстановлением фонда нефтяных скважин в Чечне. Об этом написалруководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов на своей странице в Instagram.

"По поручению Главы Чеченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича в республике ведется работа по привлечению инвестиций в регион. Сегодня по этому поводу провел очередную рабочую встречу с Алексеем Николаевичем Ендемировым, директором ООО "Самарская Нефтесервисная Компания", о ходе работ по итогам ранней договоренности по вопросу восстановления старого фонда скважин на территории Чеченской Республики за счет средств компании, по разработанным компанией технологиям", - говорится в сообщении.

В рамках договоренности, на данном этапе на территорию выделенной нефтяной скважины мобилизовано необходимое оборудование и бригады для работы по восстановлению нефтяной скважины, с дальнейшей перспективой расширения фронта работ.

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