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Банк "Открытие" вошел в топ-6 по капиталу

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По состоянию на 1 июля 2019 года регулятивный капитал банка "Открытие" составил 317,8 млрд рублей, увеличившись на 86,5 млрд рублей по сравнению с концом 2018 года. По размеру капитала банк "Открытие" входит в число лидеров банковского сектора РФ и занимает шестое место, по данным РИА Рейтинг и Интерфакс на 1 июля 2019 года.

Нормативы достаточности капитала выполняются банком с существенным запасом: по состоянию на 1 июля 2019 года Н1.0 превысил минимально допустимый уровень с учетом всех надбавок практически на 7 процентных пунктов и составил 17,39%.

Ключевыми факторами роста капитала банка в первом полугодии 2019 года стали успешная интеграция Бинбанка в начале года, а также реализация новых инициатив, направленных на рост бизнеса и улучшение его эффективности.

Всего в рейтинге банков, составленном экспертами РИА Рейтинг по объему собственного капитала на 1 июля 2019 года, представлено 415 банков и небанковских кредитных организаций России. Согласно исследованию, в январе–июне прирост капитализации наблюдался лишь у 197 кредитных организаций, или у 47,5% банков, представленных в рейтинге. Это слабейший результат с 2012 года. Общая капитализация российского банковского рынка, по данным Банка России, в первом полугодии 2019 года снизилась на 3,3%, или на 339 миллиардов рублей, из-за введения новых правил бухгалтерского учета.

"Высокий уровень достаточности капитала очень важный, но не единственный показатель, свидетельствующий об успешном развитии бизнеса банка "Открытие". В первом полугодии 2019 года банк показал чистую прибыль по РСБУ в размере 28,9 млрд рублей, демонстрируя пятикратный рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Стратегия банка направлена на рост бизнеса по всем ключевым направлениям темпами выше средних показателей по рынку", — подвел итог заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Дмитрий Левин.

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