АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на линейной части магистральных трубопроводов (МН) Бугуруслан — Сызрань, Кротовка — Куйбышев, Бавлы — Куйбышев, Серные Воды — Кротовка.

Работы проводились в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия с целью повышения надежности эксплуатации и экологической безопасности магистральных нефтепроводов.

В ходе плановой остановки магистрального нефтепровода Бугуруслан — Сызрань работы проводились на трех участках. В течение 78 часов на участке Кротовка — Покровка специалисты центральной ремонтной службы Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) произвели подключение участка основной нитки подводного перехода магистрального нефтепровода через р. Чапаевка и гидроиспытания камеры приема средств очистки и диагностики резервной нитки подводного перехода. Кроме того, заменена задвижка, вырезан вантуз на линейной части, а также устранены дефекты на технологических трубопроводах нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кротовка".

Специалисты ремонтных служб Самарского и Бугурусланского РНУ во время плановой 60-часовой остановки МН Кротовка — Куйбышев вырезали дефект на линейной части, провели средний ремонт задвижки и одну задвижку заменили.

Во время плановой 66-часовой остановки МН Бавлы — Куйбышев ремонтные бригады Самарского РНУ вырезали четыре дефекта на линейной части, провели средний ремонт двух задвижек и подключили узел фильтров-грязеуловителей на приемо-сдаточном пункте "Новокуйбышевский".

На МН Серные Воды — Кротовка специалисты Бугурусланского РНУ в течение 52-х часов смонтировали временные камеры средств очистки и диагностики, заменили отвод на подводящем нефтепроводе НПС "Кротовка".

Ремонтные работы на четырех магистральных нефтепроводах выполнены в полном объеме. Транспортировка по (МН) Бугуруслан — Сызрань, Кротовка — Куйбышев, Бавлы — Куйбышев, Серные воды — Кротовка возобновлена в установленные сроки и ведется согласно плану.