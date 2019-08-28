На станции "Похвистнево" грузовой поезд насмерть сбил мужчину

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Во вторник, 27 августа, во второй половине дня, на 1255 км КбшЖД, на пятом пикете ж/д станции "Похвистнево" грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший следователь Самарского СО на транспорте Приволжского СУТ СК РФ Светлана Шатохина.