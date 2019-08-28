На станции "Похвистнево" грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Во вторник, 27 августа, во второй половине дня, на 1255 км КбшЖД, на пятом пикете ж/д станции "Похвистнево" грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший следователь Самарского СО на транспорте Приволжского СУТ СК РФ Светлана Шатохина.
Личность погибшего устанавливают. Как пояснила представитель следствия, по факту случившегося ведется проверка, назначены экспертизы, выясняются все обстоятельства случившегося.
По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.