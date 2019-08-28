На турнире SamaraOpen состоится шоу летающих баскетболистов

В Самаре в рамках турнира по баскетболу 3×3 SamaraOpen памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева 30 августа на пл. Куйбышева участников и гостей ждет не только спортивная, но и развлекательная программа.

В 12:00 начнется церемония открытия, где можно будет увидеть ролик о становлении баскетбола в Самарской области, шоу барабанщиц, выступление артистов, аниматоров, ходулистов и джамперов.

Кроме того, зрителей ждет шоу летающих баскетболистов: смесь прыжков на батуте, акробатики и бросков в баскетбольное кольцо.

Не менее красочным станет Slamdunkcontest — конкурс по броскам сверху: игрок выпрыгивает вверх и бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Этот элемент считается одним из самых зрелищных в современном баскетболе. Такой конкурс начал проводиться в США в 1976 г. и быстро завоевал популярность у болельщиков. Slamdunkcontest ежегодно проводится в НБА. Существуют различные вариации броска. Выступление оценивает профессиональное жюри.

Для тех, кто не владеет навыками профессионального баскетбола, будет работать зона "Баскет-ГТО". За несложные спортивные задания можно заработать баллы и обменять их на сувениры. Также будут детские игровые площадки.

На протяжении всего турнира болельщиков ждет выступление диджеев, а в 17:00 — концерт группы "Хлеб".

Все желающие смогут сфотографироваться с почетными гостями, среди которых олимпийские чемпионы, ветераны самарского баскетбола, игроки баскетбольного клуба "Самара".