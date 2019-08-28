Суды Железнодорожного и Ленинского районов переехали в "Дом правосудия"

Два самарских суда - Железнодорожного и Ленинского районов - переехали в новое здание на ул. Тухачевского, 226. В церемонии открытия "Дома правосудия" приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель гендиректора Судебного департамента при Верховном Суде РФ Александр Паршин.

Ранее суды Железнодорожного и Ленинского районов Самары занимали неприспособленные помещения: кабинетов для судей и других сотрудников не хватало, как и залов судебных заседаний, зоны ожидания для посетителей не отвечали современным требованиям.

Вопрос о новых помещениях рассматривали не один год и решилися во время переговоров правительства Самарской области, судебного департамента при Верховном Суде РФ и руководства СамГМУ. Стороны договорились о передаче заброшенного здания.

"Очень важно, что мы последовательно на всей территории Самарской области доводим до ума то, что простаивало, было заброшено иногда десятилетиями, - отметил Дмитрий Азаров на открытии Дома правосудия. - Благодаря совместным усилиям мы создаем комфортные условия для работы судей, для граждан, которые обращаются в судебные инстанции, чтобы добиться справедливости, удовлетворить свои законные права".

Здание, где теперь расположился Дом правосудия, не использовали почти 25 лет: его строительство под нужды медуниверситета началось в 1991 г. и остановилось в 1995 году.

"Что такое недострой? Это деградация территории, что влияет и на настроение людей, и на формирование личности юных граждан, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Уверен, что открытие Дома правосудия - еще один значительный вклад в развитие нашего общества, укрепление судебной системы, нашей государственности. А значит и в решение тех задач, которые ставит перед нами президент страны Владимир Владимирович Путин".

Обновленное здание отвечает современным требованиям, в нем есть комфортные условия для сотрудников и посетителей: оборудованы архивы, залы ожидания, создана безбарьерная среда для маломобильных групп граждан.

"Сегодня знаковое событие не только в жизни судейского сообщества Самарской области, но и судейского сообщества Российской Федерации, - отметил Александр Паршин. - Дом правосудия предназначен не только для тех, кто осуществляет правосудие, но и для тех, кто в силу тех или иных обстоятельств вынужден обратиться в суд. Мы очень рады, что у нас есть полное понимание с руководством Самарской области о том, что такие задачи должны решаться".

Напомним, правительство Самарской области ведет активную работу по "оживлению" заброшенных административных зданий, в том числе и для размещения федеральных структур. Яркий пример - здание на пересечении улиц Самойловской и Дерябинской в Самаре, в котором уже осенью откроется Шестой кассационный суд.

Решение о размещении Шестого кассационного суда именно в Самаре приняла Госдума РФ в 2018 году. Кроме Самарской области, на размещение суда претендовали Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, а также Кировская, Оренбургская и Ульяновская области. Добиться этого решения удалось благодаря личному участию губернатора Дмитрия Азарова: глава региона выступил с инициативой о размещении Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре, была проделана огромная работа по отстаиванию интересов области, разъяснению преимуществ региона.

Сейчас общая готовность сооружения и благоустройства прилегающей территории - 95%. Практически завершены работы по проведению инженерных коммуникаций, на треть выполнена чистовая отделка помещений. Кроме того, в рамках комплексного благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда" завершается капитальный ремонт Крымской площади. Здесь устанавливают арт-объекты - Ялтинский маяк и Воронцовскую ротонду, - а также обустраивают сухой фонтан и мозаичное панно в виде карты полуострова. Территорию озеленили - высадили более 250 деревьев и кустарников: туи, ели, вязы, липы, клен, можжевельник, кизильник, оборудовали беседки, устанавливают малые архитектурные формы. Также в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" проводится комплексный ремонт восьми участков дорог, примыкающих к площади.