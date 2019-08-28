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Дорожное строительство Транспорт и связь

Мэрия Самары запросила средства на реконструкцию Ракитовского шоссе

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары запросила в минтрансе средства на реконструкцию Ракитовского шоссе. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительства города Сергей Шанов.

"Мы направили заявку в минтранс о включении в программу "Безопасные и качественные дороги" проекта реконструкции Ракитовского шоссе. Проекты планировки и межевания существует с 2016 года. Разрабатывался и проект реконструкции - обанкротился саратовский подрядчик. Проект надо откорректировать и получить заключение госэкспертизы".

По его словам, у департамента есть просчеты по сметной стоимости, однако озвучивать ее он не стал.

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