Мэрия Самары запросила средства на реконструкцию Ракитовского шоссе

Мэрия Самары запросила в минтрансе средства на реконструкцию Ракитовского шоссе. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительства города Сергей Шанов.

"Мы направили заявку в минтранс о включении в программу "Безопасные и качественные дороги" проекта реконструкции Ракитовского шоссе. Проекты планировки и межевания существует с 2016 года. Разрабатывался и проект реконструкции - обанкротился саратовский подрядчик. Проект надо откорректировать и получить заключение госэкспертизы".

По его словам, у департамента есть просчеты по сметной стоимости, однако озвучивать ее он не стал.