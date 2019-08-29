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Россельхозбанк первым подписал соглашение с Минсельхозом РФ о реализации программы повышения конкурентоспособности

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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28 августа Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и АО "Россельхозбанк" подписали соглашение, предусматривающее льготное кредитование сельхозпроизводителей в рамках постановления Правительства РФ от 26.04.2019 г. № 512. Новый механизм предоставления субсидий направлен на повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличение ее объема за счет создания новой товарной массы. Подписание прошло в ходе круглого стола, организованного Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза России. В Министерстве сельского хозяйства РФ рассчитывают, что первые договоры с аграриями в рамках нового механизма будут оформлены до конца сентября текущего года.

Первый Заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина заявила, что уже с сегодняшнего дня клиенты РСХБ могут подавать заявки на предоставление льготного финансирования. "Кредитная политика РСХБ выстраивается в соответствии с государственной задачей. Банк просчитывает эффективность каждого проекта. Россельхозбанк как опорный кредитный институт для аграриев чувствует свою ответственность. Перед тем как поддержать заявку на предоставление субсидии, мы индивидуально разберем структуру сделки. Коробочных решений здесь не существует. Мы будем отдельно работать с каждым", — подчеркнула Ирина Жачкина.

Участниками круглого стола стали представители банка, Минсельхоза России, Россельхознадзора, РЭЦ, руководители отраслевых союзов и представители крупного агробизнеса. На мероприятии выступили заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, Советник Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Артем Даушев, Вице-президент Российского экспортного центра Давид Оганезов.

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