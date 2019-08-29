Forbes назвал Aльфа-Банк лучшим российским банком для миллионеров

Альфа-Банк — первый частный банк, ставший лидером ежегодного рейтинга Forbes среди банков, оказывающих услуги private banking. Банк поднялся на позицию выше по сравнению с результатом 2018 года.

Алина Назарова, директор по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка: "Мы выражаем благодарность нашим клиентам за оказанное доверие и коллегам по рынку за высокую оценку нашей работы. Именно доверие клиентов мы считаем основой нашего успеха. Благодаря слаженной работе команды Альфа Private мы реализуем все наши смелые и амбициозные планы, совершенствуем уровень сервиса и расширяем спектр услуг".

Для составления рейтинга редакция Forbes опросила 30 финансистов и представителей банковской индустрии, на основании их голосов отобрали 10 лучших банков. Рейтинговый балл для российских банков на 35% состоит из числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного участника, на 35% — от оценки аналитиков Frank RG. Еще 30% зависят от следующих показателей: активы, рейтинг, число клиентов и офисов, ставки по депозитам. Итоговое рейтинговое число рассчитано методом весовых коэффициентов, максимальный рейтинг — 100 баллов. Рейтинговый балл для иностранных банков на 50% зависит от числа голосов, поданных российскими банкирами и family-офисами, на 50% — от позиции в рейтинге Euromoney.