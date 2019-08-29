Легенда советского баскетбола Иван Едешко проведет мастер-класс в Самаре

В четверг, 29 августа, в СК "Молодежный" пройдет мастер-класс Олимпийского чемпиона по баскетболу 1972 года Ивана Едешко, который прибыл в Самару для участия в турнире SamaraOpen.

Иван Иванович Едешко — Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Европы и мира. Он — победитель Олимпийских игр 1972 года, на которых состоялся знаменитый финальный матч между сборными СССР и США. Тогда судьба олимпийского золота решилась на последних секундах. Из-за технических проблем с отсчетом времени советская команда трижды вводила мяч в игру и все же победила (51:50) благодаря точному броску Александра Белова, которому отдал пас Иван Едешко. Эта игра вошла в историю мирового баскетбола. Выступление сборной СССР на Олимпиаде — 1972 были взяты за основу сценария фильма "Движение вверх", ставшего самым кассовым российским фильмом в истории современного отечественного кинопроката.

29 августа Иван Едешко прибыл в Самару для участия в турнире SamaraOpen, который состоится в пятницу на пл. Куйбышева. Он будет почетным гостем соревнований и тренером одной из команд в "Матче звезд". В "Матче звезд" также примет участие актер Кузьма Сапрыкин, сыгравший роль Ивана Едешко в фильме"Движение вверх".

Начало мастер-класса в 17:00. Вход для всех желающих свободный. Предусмотрены автограф и фотосессия.