16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Легенда советского баскетбола Иван Едешко проведет мастер-класс в Самаре На турнире SamaraOpen покажут шоу летающих баскетболистов На турнир SamaraOpen приедут звезды баскетбола и кино Noize MC не выступит на баскетбольном турнире Samara Open Сборная России с баскетболистом "Самары" стала шестой на первенстве Европы U18

Баскетбол Спорт

Легенда советского баскетбола Иван Едешко проведет мастер-класс в Самаре

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 29 августа, в СК "Молодежный" пройдет мастер-класс Олимпийского чемпиона по баскетболу 1972 года Ивана Едешко, который прибыл в Самару для участия в турнире SamaraOpen.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Иван Иванович Едешко — Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Европы и мира. Он — победитель Олимпийских игр 1972 года, на которых состоялся знаменитый финальный матч между сборными СССР и США. Тогда судьба олимпийского золота решилась на последних секундах. Из-за технических проблем с отсчетом времени советская команда трижды вводила мяч в игру и все же победила (51:50) благодаря точному броску Александра Белова, которому отдал пас Иван Едешко. Эта игра вошла в историю мирового баскетбола. Выступление сборной СССР на Олимпиаде — 1972 были взяты за основу сценария фильма "Движение вверх", ставшего самым кассовым российским фильмом в истории современного отечественного кинопроката.

29 августа Иван Едешко прибыл в Самару для участия в турнире SamaraOpen, который состоится в пятницу на пл. Куйбышева. Он будет почетным гостем соревнований и тренером одной из команд в "Матче звезд". В "Матче звезд" также примет участие актер Кузьма Сапрыкин, сыгравший роль Ивана Едешко в фильме"Движение вверх".

Начало мастер-класса в 17:00. Вход для всех желающих свободный. Предусмотрены автограф и фотосессия.

Гид потребителя

Фото на сайте

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Баскетбольная "Самара" принимала на своем паркете "Иркут"

Баскетбольная "Самара" принимала на своем паркете "Иркут"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1