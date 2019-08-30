"Лада" по буллитам победила "Хумо", а ЦСК ВВС оказался сильнее "Барса"

В четверг, 29 августа, в "Кубке Лады"сыграли самарский ЦСК ВВС и казанский "Барс", а также "Лада" и "ХУМО" (Ташкент), сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первом матче ЦСК ВВС играли с "Барсом". Казанцы в начале второго периода вели со счетом 2:0, но "летчики" смогли переломить ход матча и выйти вперед. В концовке второго периода "барсы" отыгрались — 3:3. Судьба матча решилась во второй половине третьего периода: сначала Евгений Грошев вывел вперед ЦСК ВВС, а точку в матче поставил Никита Свинцицкий, поразивший пустые ворота — 3:5, победа ЦСК ВВС.

Во втором матче встретились лидеры — "Лада" и "Хумо", одержавшие по две победы. На 13-й минуте Артурс Озолиньш после передачи Дениса Шуракова из-за ворот мощным броском открыл счет — 1:0.

В середине второго периода гости сравняли счет: после быстрой контратаки отличился Иван Беляков — 1:1.

На 55-й минуте "Лада" вышла вперед: Александр Тимирев (в большинстве) кистевым броском поразил дальний угол ворот Романа Смирягина — 2:1.

За две с половиной минуты до окончания третьего периода Евгений Григоренко после быстрой комбинации сравнял счет — 2:2.

На последней минуте гости получили большинство, которое перешло на овертайм, но счет не изменился. Победитель определялся в серии буллитов. Точнее в них оказались хозяева — победную шайбу забросил Алексей Мастрюков — 3:2. "Лада" единолично возглавила турнирную таблицу.