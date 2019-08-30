На Куйбышевском НПЗ продолжается реализация инвестиционной программы

За несколько лет на предприятии введен ряд значимых объектов, результаты работы которых уже принесли положительный эффект: увеличилась глубина переработки нефти, повышается операционная эффективность производства.

Завод успешно справляется с выполнением производственной программы и, не останавливая технологические процессы, ведет модернизацию мощностей в рамках инвестиционной программы НК "Роснефть". За последние годы здесь построено и введено в эксплуатацию несколько значимых объектов, что сказалось на увеличении глубины переработки нефти, росте выпуска светлых нефтепродуктов и сократило издержки.

Важнейшая составляющая работы КНПЗ — забота об экологии. Реализация инвестпрограммы предусматривает строительство, реконструкцию и ввод современных производственных объектов взамен устаревших, которые выводятся из эксплуатации, что значительно снижает воздействие на окружающую среду. С прошлого года на предприятии ведется строительство новой заводской ТЭЦ, реконструируются блоки оборотного водоснабжения. После реконструкции на заводе работают три водоблока. Их пуск позволил снизить потребление электроэнергии, повысить надежность работы оборудования, исключить потери оборотной воды. Сейчас строится четвертый водоблок и продолжается работа по проекту реконструкции очистных сооружений. Ее итогом станет значительное повышение качества сточных вод, которое будет сравнимо с водой природных водоемов.

Несколько месяцев назад заработала новая экологическая передвижная лаборатория. Мобильный эко-пост контролирует не только ситуацию на территории КНПЗ, но и реагирует на обращения жителей города. До конца 2019 года на границе санитарно-защитной зоны предприятия будут установлены еще три стационарных экологических поста с автоматизированной системой наблюдения для контроля качества атмосферного воздуха. Новейшие технологии позволят автоматизировать все процессы и вести непрерывный мониторинг метеорологических параметров окружающей среды и состава воздуха.

Наряду с производственными комплексами строятся и вводятся в эксплуатацию объекты общезаводского хозяйства. Недавно был пущен центральный пункт управления, объединивший сразу несколько заводских цехов. Накануне Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности 46-ти заслуженным работникам Куйбышевского НПЗ будут вручены награды за безупречный труд.