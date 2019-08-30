Банк "Открытие" вошел в ТОП-5 по объему средств физических лиц

Банк "Открытие" по итогам июля 2019 г. занял 5 место среди российских банков по объемам средств на счетах физических лиц, по данным Frank RG. С начала года остатки средств физлиц в "Открытии" выросли на 40% до 166,9 млрд рублей.

Банк "Открытие" предлагает широкую линейку сберегательных продуктов, которая включает в себя как традиционные депозиты в рублях и иностранной валюте, так и накопительные счета, а также инвестиционные продукты. При этом ставки в "Открытии" одни из самых привлекательных на рынке.

"Нам удалось достичь действительно впечатляющих результатов, — говорит Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие". — Наши продукты пользуются большим спросом у частных клиентов; в первую очередь, счета "Моя копилка" и "Накопительный", которые позволяют получить высокий доход при полной свободе распоряжения собственными средствами".