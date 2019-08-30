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Банк "Открытие" вошел в ТОП-5 по объему средств физических лиц

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" по итогам июля 2019 г. занял 5 место среди российских банков по объемам средств на счетах физических лиц, по данным Frank RG. С начала года остатки средств физлиц в "Открытии" выросли на 40% до 166,9 млрд рублей.

Банк "Открытие" предлагает широкую линейку сберегательных продуктов, которая включает в себя как традиционные депозиты в рублях и иностранной валюте, так и накопительные счета, а также инвестиционные продукты. При этом ставки в "Открытии" одни из самых привлекательных на рынке.

"Нам удалось достичь действительно впечатляющих результатов, — говорит Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие". — Наши продукты пользуются большим спросом у частных клиентов; в первую очередь, счета "Моя копилка" и "Накопительный", которые позволяют получить высокий доход при полной свободе распоряжения собственными средствами".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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