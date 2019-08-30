Под Новокуйбышевском три дня искали пропавшего пожилого грибника

Около Новокуйбышевска нашли потерявшегося 80-летнего грибника, сообщает ПСС Самарской области.

27 августа мужчина ушел в лес в районе пос. Чувашские Липяги и до утра следующего дня не вернулся. Некоторое время он отвечал на телефонные звонки родственников и оперативных служб, но потом телефон разрядился.

28 августа на поиски отправились спасатели, полицейские, сотрудники УГЗ, лесники, волонтеры "Лиза Алерт" вместе с ВСКС, волонтеры Новокуйбышевска и Самары, а также родственники пропавшего.

Поиски продолжались три дня. Обследовали территорию от пос. Чувашские Липяги до пос. Жигули, а также за рекой Кривуша до озера Бобровое.

30 августа, в 10:27, спасатели нашли пострадавшего в тяжелом состоянии в поле в 5 км от реки Кривуша между озерами Двубратное и Ветляное.

Пострадавшего транспортировали через реку Кривуша и передали врачам "скорой" для госпитализации.