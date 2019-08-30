В Самаре прошел турнир Samara Open с рекордным количеством участников

В пятницу, 30 августа, на пл. Куйбышева в Самаре прошел юбилейный X турнир по баскетболу 3×3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева.

В нем принимали участие команды со всей Самарской области и других регионов страны, а также впервые — представители других стран. Нынешний турнир стал рекордным по количеству участников.

Мероприятия в рамках Samara Open начались за день до старта баскетбольных матчей. Так, в спортивном комплексе "Молодежный" прошел мастер-класс легенды советского баскетбола, Олимпийского чемпиона 1972 года Ивана Едешко. Азы мастерства постигали воспитанники детско-юношеских спортивных школ Самарской области. В этот же день был организован судейский семинар известного российского арбитра Алексея Давыдова.

По традиции, в день турнира состоялась церемония возложения цветов у мемориальной доски Ю. П. Тюленова, которая установлена на доме, где он жил (ул. Садовая, 212б).

В пятницу утром площадь Куйбышева стала одной большой баскетбольной площадкой — здесь на 23 кортах около 300 команд боролись за награды в 14 различных категориях. В этом году впервые соревнования проходили в группе "Элит", где выступали профессиональные стритбольные команды, входящие в ТОП-35 рейтинга Международной федерации баскетбола.

Открытие Samara Open стало яркой и масштабной церемонией — ролик об истории становления самарского баскетбола, выступление артистов, баскетбольные трюки, ходулисты.

В приветственном видеообращении глава региона Дмитрий Азаров, стоявший у истоков турнира SamaraOpen, отметил, что из-за служебной командировки он впервые за 10 лет проведения турнира не смог принять в нем участие. Он пожелал всем участникам турнира успехов в четной борьбе и отметил, что на таком турнире проигравших не бывает — победителями будут все участники Samara Open.

"Сердечно приветствую вас на церемонии открытия десятого, юбилейного турнира Samara Open. Турнира, который посвящен замечательному тренеру Юрию Павловичу Тюленеву — настоящему патриоту нашей Родины, патриоту баскетбола, человеку, преданному стране, любимому делу до последнего своего дня, — отметил Дмитрий Азаров в видеообращении. — Я хочу поблагодарить всех гостей, которые прибыли к нам из разных регионов, разных стран для того, чтобы вместе с нами принять участие в этом турнире, который стал настоящим праздником для всех любителей спорта в Самарской области и далеко за ее пределами".

Участники и болельщики также смогли увидеть шоу "летающих баскетболистов", где прыжки на батуте сочетались с эффектными бросками в корзину. Не менее ярким и захватывающим стал товарищеский "Матч Звезд" между сборными "красных" и "синих". За команду "красных" под руководством олимпийского чемпиона-1972, заслуженного тренера СССР Ивана Едешко, играли призер чемпионатов мира Ольга Артешина, баскетболисты команды "Самара" — Баден Яксен, Владимир Пичкуров и ее главный тренер Игорь Грачев, актер театра и кино Кузьма Сапрыкин, олимпийский чемпион-1988 Вальдемарас Хомичюс, ветеран куйбышевского баскетбола, чемпион Европы среди ветеранов Игорь Бочкарев. В "синих" майках — этой командой руководил известный тренер Сергей Зозулин, — сыграли самый титулованный баскетболист России, а ныне — министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, игроки "Самары" — Антон Глазунов, Виктор Кашин и президент клуба Камо Погосян, ветераны самарского баскетбола Владимир Васякин и Сергей Чикалкин, тренер женской команды "Самара-ДЮБЛ" Ольга Овчаренко и депутат Самарской Губернской Думы Виталий Коротких. В матче, где актер Сапрыкин метко попадал издали, министр Панов направо и налево раздавал блок-шоты, а тренер Едешко требовал от "красных" выполнения его установок, победила команда "синих" — 14:13. Автографы и селфи со звездами из мира баскетбола, кино и спорта получили все желающие.

После "Матча звезд" на 23 площадках команды-участницы турнира SamaraOpen-2019 продолжили спор за победу и призовой фонд в 1 млн рублей. В большинстве возрастных категорий победителями стали команды Самарской области. И это не только Самара или Тольятти. Так, в категории "Девушки 2002–2003 года рождения" второе место заняла команда из Отрадного, третье — из Клявлино.

В самой престижной категории "Элит" золотые награды получила команда из Латвии Getto, которая в финале обыграла самарскую команду "Поколение" — (21:12).

Помимо матчей, участников и гостей турнира ждали конкурсы, в частности рекордный бросок (необходимо было отправить мяч в цель с максимального расстояния) и Slamdunk contest — конкурс по броскам сверху, где технику и эффектность оценивало жюри. На "Баскет-ГТО" можно было получить баллы за успешное прохождение баскетбольных испытаний и обменять их на призы. Завершился турнир концертом группы "Хлеб" и диджей-сетом.