Баскетболист Сергей Чикалкин: "Хорошо бы оставить баскетбольные стойки на площади Куйбышева еще на пару недель"

В Самаре 30 августа прошел 10-й турнир по баскетболу 3×3 Samara Open. В нем приняли участие команды из Самарской области, Москвы, а также Польши, Казахстана, Литвы, Латвии и Эстонии.

Турнир сопровождала шоу-программа, одним из основных пунктов которой был матч с участием звезд. Участник команды "синих", воспитанник куйбышевского баскетбола, лучший баскетболист России 2001 г. Сергей Чикалкин поделился впечатлениями о матче и турнире.

"Я не впервые участвую в Samara Open и знаю, что соревнования всегда отлично организованы. В этом году турнир юбилейный, к нам приехали звезды, чьи имена у всех на слуху — Сергей Панов, Вальдемарас Хомичус и другие. Было здорово встретиться, пообщаться в спортивной дружеской обстановке, — говорит Сергей Чикалкин. — В основной сетке турнира участвуют приглашенные иностранные команды хорошего уровня, очень приличный призовой фонд. Это здорово".

"Сейчас я редко выхожу на баскетбольную площадку, и, если честно, было такое удивительное чувство, как будто я никогда не играл в баскетбол — глаза все понимают, а тело не слушается, — поделился ветеран баскетбола эмоциями от участия в "Матче звезд". — Пожалуй, надо тренироваться чаще".

Сергей Чикалкин отметил большой интерес самарской молодежи к турниру Samara Open. "Хорошо бы оставить баскетбольные стойки на площади Куйбышева еще на пару недель. Я вижу, что много ребят интересуются баскетболом, но найти площадку такого качества, чтобы побросать мяч, непросто. Надо чаще ставить эти стойки, проводить соревнования, уверен, что интерес будет большой. И турнир Samara Open с этой точки зрения незаменим. Здесь можно и увидеть звезд, и самим поиграть, и заработать призовые. Это очень важный и нужный турнир", — подчеркнул Сергей Чикалкин.