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Преступления Происшествия

В Новокуйбышевске мужчина лишился имущества, пригласив на застолье незнакомца

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске сотрудники полиции задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении кражи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратился 57-летний мужчина, заявивший о пропаже из его квартиры телевизора, мобильного телефона и банковской карты. Сумма ущерба составила 15,5 тыс. рублей. Потерпевший рассказал полицейским, что накануне он распивал спиртные напитки с малознакомым мужчиной, которого пригласил к себе в гости. 

В ходе оперативных мероприятий в одном из ломбардов города сотрудниками полиции был обнаружен похищенный телевизор. Правоохранителями было установлено, что к содеянному может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления местный житель. В короткие сроки подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Злоумышленник в содеянном сознался.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Полицейскими принимаются меры к розыску остального имущества.

Гид потребителя

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