Дмитрий Азаров принял участие в совещании под руководством председателя правительства РФ

В пятницу, 30 августа, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волга, которое состоялось в Астрахани.

Участие в заседании приняли руководители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов. Самарскую область представлял губернатор Дмитрий Азаров.

Один из главных вопросов повестки — реализация на территории регионов федерального проекта "Оздоровление Волги", который входит в состав национального проекта "Экология".

"Наша цель — сделать так, чтобы изменения к лучшему каждый человек, живущий на Волге, мог увидеть своими глазами. Мы с вами знаем, что в бассейне Волги у нас проживает огромное количество людей — по сути, треть страны. Нам нужны чистые берега, новые причалы, новые туристические возможности", — отметил Дмитрий Медведев, открывая совещание.

Премьер-министр напомнил, что к 2024 г. отведения в реку Волгу и ее притоки загрязненных сточных вод должно сократиться в три раза — с 3,17 куб. км в 2018 г. до 1,05 куб. км. "Уменьшить такие сбросы мы сможем в первую очередь за счет строительства и модернизации коммунальных очистных сооружений. На эти цели предусмотрено более 140 млрд руб., в том числе около 85 млрд руб. — из федерального бюджета", — добавил председатель правительства РФ.

Напомним, Самарская область является активным участников федеральной программы по оздоровлению Волги. Всего на территории региона планируется к исполнению 37 мероприятий. Для троекратного сокращения доли загрязненных сточных вод к 2024 г. построят, реконструируют и модернизируют 35 объектов. Кроме того, будут ликвидированы два объекта накопленного экологического вреда.

В ходе совещания премьер-министр обратил внимание глав регионов на неравномерное расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проекта по оздоровлению Волги. Одна из причин — сложные процедуры по согласованию мероприятий. "Предварительно обсудив этот вопрос с коллегами, мы предложили ряд процедур упростить, в том числе, с точки зрения согласования проектов. Это сократит сроки подготовки необходимой документации и повысит эффективность реализации нацпроекта", — уверен губернатор Дмитрий Азаров.

Кроме того, Дмитрий Медведев призвал усилить систему контроля и штрафов за несанкционированный сброс сточных вод. "Мы, конечно, должны сделать более жесткой систему контроля и штрафов за несанкционированный сброс сточных вод, загрязнение водоемов и прибрежных территорий — как от предприятий, так и от отдельных граждан", — сказал он.

Особое внимание было уделено вопросам проектирования новых очистных сооружений. На сегодняшний день нацпроект не предусматривает выделение средств на эти цели. "Очень важно, чтобы и эта статья расходов была предусмотрена за счет федеральных средств, конечно, с учетом регионального софинансирования. Это — залог того, что эти проектные документы в дальнейшем найдут поддержку и финансирование из федерального бюджета, — отметил глава Самарской области. — Я благодарен Дмитрию Анатольевичу за то, что это предложение предварительно было поддержано и дано соответствующее поручение".

Помимо возведения очистных сооружений, по мнению главы региона, в рамках реализации федерального проекта необходимо предусматривать также строительство канализационных сетей и коллекторов.

"Зачастую дешевле построить новый коллектор, чем очистные сооружения. Тем более, что в Самарской области существуют недогруженные очистные сооружения. Это решение также сегодня принято, оно крайне важно для абсолютного большинства регионов, расположенных на берегах Волги", — отметил губернатор.

Еще одно предложение, которое внес Дмитрий Азаров, касался привлечения к реализации федеральной программы по оздоровлению Волги профильных научных организаций, которые на протяжении многих лет осуществляют наблюдение за состоянием акватории.

"Зачастую мы назначаем лечение, не поставив диагноз. Необходимо всесторонне подходить к решению вопросов не только по очистке сточных вод, но и комплексного использования водных ресурсов, проводить научные исследования и разрабатывать новые технологии", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Губернатор напомнил, что в регионе долгие годы работает крупнейший научный центр — Институт экологии Волжского бассейна Российской Академии наук. "Привлечение научных институтов, их изысканий крайне важно, чтобы в дальнейшем мы сконцентрировали свои усилия на наиболее эффективных решениях", — уверен руководитель области.

Кроме того, губернатор отметил необходимость более предметной и скоординированной работы с крупными промышленными предприятиями, работающими в регионах и имеющих собственные программы по улучшению экологической обстановки. Однако порядок отчетности организаций по этим мероприятиям пока не установлен."Уверен, вместе с коллегами из федеральных органов власти, бизнес-сообществом, мы придем к консенсусу и сможем контролировать эту работу", — отметил Дмитрий Азаров.

Не менее важный вопрос, который поднял Дмитрий Азаров, касался развития судоходства и судостроения. В приволжских регионах пассажирские перевозки по Волге осуществляют суда, возраст которых исчисляется десятками лет, требуется обновление речного транспорта. "По речным перевозкам Самарская область находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга, — отметил губернатор. — У нас очень большое количество судов, в том числе маломерных. Поэтому вопрос их обновления, развития судостроения крайне важен для нас".

Помимо этого, к ряду населенных пунктов, расположенных на Волге, не могут подойти крупные суда — как пассажирские, так и грузовые. Одна из причин — нерасчищенные русла, что затрудняет использование причалов. Вопрос крайне актуален и для Сызрани, где проживает более 170 тыс. человек. "Это третий город по численности в Самарской области. И он на сегодняшний момент не доступен для подхода пассажирских и туристических, а также крупнотоннажных грузовых судов, — обратил внимание глав федеральных ведомств руководитель региона. — Река должна иметь свою экономику. Это будет создавать дополнительные возможности для проведения работ по ее оздоровлению".

Немаловажный вопрос — развитие рыбохозяйственного комплекса. На территории региона работает несколько организаций, которые занимаются выращиванием мальков стерляди, чтобы пополнять популяцию рыбы в Волге. Дмитрий Азаров рассказал об этой работе и необходимости ее поддержки и развития.

"Сегодня прошло очень важное совещание, и все губернаторы регионов, которые расположены на берегах нашей прекрасной реки Волги, благодарны за это содержательное обсуждение. Я коренной волгарь и, конечно же, есть ощущение реки и того, что с ней происходит. Целый ряд вопросов накопилось. Вопросов серьезных. Мы видим, что ситуация на реке в текущем году была очень непростая. Подробно разбирали и эту ситуацию, искали причину сложившихся обстоятельств, в том числе, снижения уровня воды в Волжском бассейне. Целый ряд предложений было озвучено и моими коллегами. Предварительно эти предложения поддержаны. Надеюсь, что они найдут отражение в итоговом протоколе сегодняшнего заседания", — резюмировал Дмитрий Азаров.